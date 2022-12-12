Щербинин Трофим Андреевич
Место рождения
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Щербинин Андрей Пантелеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779 ст.
Сын: Щербинин Алексей Трофимович
Мать ребёнка: не указана
Аскино, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щербинина Агафья
Смерть
Неизвестно