Щербинин Трофим Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербинин Трофим Андреевич

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Место рождения

Серкино, Ординский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Щербинин Андрей Пантелеевич

Мать: не указана

Серкино, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1779 ст.

Сын: Щербинин Алексей Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Аскино, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербинина Агафья

Смерть
Неизвестно
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