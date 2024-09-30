Лебедева (Румянцева) Мария Кузьминична 14.01.1919 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лебедева (Румянцева) Мария Кузьминична

Место рождения

Хотимирицы, Ясеновская волость, Вышневолоцкий уезд

Дата рождения

14.01.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1919

Отец: Румянцев Кузьма Фёдорович

Мать: Румянцева (Васильева) Александра Васильева

Хотимирицы, Ясеновская волость, Вышневолоцкий уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебедев Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Лебедев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебедев Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Лебедев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебедев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Лебедев Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Василий

Смерть
Неизвестно

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