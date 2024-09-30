Лебедева (Румянцева) Мария Кузьминична
Место рождения
Дата рождения14.01.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1919
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лебедев Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Лебедев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лебедев Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Лебедев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лебедев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Лебедев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лебедев Василий
Смерть
Неизвестно