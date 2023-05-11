Лаврова Прасковья Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1880
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Лаврова Авдотья Осиповна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно