Лаврова Прасковья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаврова Прасковья Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1875 г.р.
Скрыто настройками приватности
1888 г.р.
1894 г.р.

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Лавров Капитан Осипович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1880

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Лаврова Авдотья Осиповна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1894

Сын: Лавров Фёдор Осипович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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