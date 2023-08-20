Мальцева (Кочкина) Татьяна Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1975
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1975
Отец: Кочкин Виктор
Рождение ребёнка
20.08.1997
Дочь: Мальцева Анна Серегеевна
Отец ребёнка: Мальцев Сергей Геннадьевич
Рождение ребёнка
23.09.2002
Дочь: Мальцева Елизавета Сергеевна
Отец ребёнка: Мальцев Сергей Геннадьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мальцев Сергей Геннадьевич