Мальцева (Кочкина) Татьяна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцева (Кочкина) Татьяна Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1975

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1975

Отец: Кочкин Виктор

Мать: Щербакова Надежда Александровна

Рождение ребёнка
20.08.1997

Дочь: Мальцева Анна Серегеевна

Отец ребёнка: Мальцев Сергей Геннадьевич

Рождение ребёнка
23.09.2002

Дочь: Мальцева Елизавета Сергеевна

Отец ребёнка: Мальцев Сергей Геннадьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: Мальцев Сергей Геннадьевич

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