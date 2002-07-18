Зубарев Виктор Иванович
Место рождения
Дата рождения25.04.1940
Дата смерти18.07.2002
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1940
Отец: Зубарев Иван Пантелеевич
Мать: Зубарева Мария
Рождение ребёнка
14.04.1967
Мать ребёнка: Зубарева Ева Григорьевна
Рождение ребёнка
08.02.1969
Сын: Зубарев Андрей Викторович
Мать ребёнка: Зубарева Ева Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зубарева Ева Григорьевна
Смерть
18.07.2002
Красная Горка, Архаринский муниципальный район, Амурская область