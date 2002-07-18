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Зубарев Виктор Иванович

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Место рождения

Поздеевка, Ромненский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

25.04.1940

Дата смерти

18.07.2002

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1940

Отец: Зубарев Иван Пантелеевич

Мать: Зубарева Мария

Поздеевка, Ромненский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
14.04.1967

Сын: Зубарев Иван Андреевич

Мать ребёнка: Зубарева Ева Григорьевна

Ромны, Ромненский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
08.02.1969

Сын: Зубарев Андрей Викторович

Мать ребёнка: Зубарева Ева Григорьевна

Ромны, Ромненский муниципальный район, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубарева Ева Григорьевна

Смерть
18.07.2002
Красная Горка, Архаринский муниципальный район, Амурская область
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