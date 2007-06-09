Смирнов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.08.2006
Жена: Смирнова Татьяна
Рождение ребёнка
09.06.2007
Сын: Смирнов Иван Александрович
Мать ребёнка: Смирнова Татьяна
Рождение ребёнка
02.09.2009
Сын: Смирнов Егор Александрович
Мать ребёнка: Смирнова Татьяна