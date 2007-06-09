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Смирнов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1982

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.08.2006

Жена: Смирнова Татьяна

Рождение ребёнка
09.06.2007

Сын: Смирнов Иван Александрович

Мать ребёнка: Смирнова Татьяна

Рождение ребёнка
02.09.2009

Сын: Смирнов Егор Александрович

Мать ребёнка: Смирнова Татьяна

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