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Курбатов Александр Николаевич
Курбатов Александр Николаевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1921
Пол
Мужской
Отец
Курбатов Николай Григорьевич
1885 г.р.
Мать
Максимова (Курбатова) Мария Яковлевна
1886 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец:
Курбатов Николай Григорьевич
Мать:
Максимова Мария Яковлевна
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