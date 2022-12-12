Преображенская Ольга Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Преображенская Ольга Иосифовна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

02.02.1871

Дата смерти

27.12.1962

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
02.02.1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1921
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1923
Париж
Смерть
27.12.1962
Париж, Франция
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