Преображенская Ольга Иосифовна
Место рождения
Дата рождения02.02.1871
Дата смерти27.12.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1921
Место жительства
С 1923
Париж
Смерть
27.12.1962
Париж, Франция