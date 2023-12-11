Халиков Валерий Мингазович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХаликов Валерий Мингазович

Халиков Валерий Мингазович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1959

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close