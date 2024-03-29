Поземук (Гуревич) Эстер (Фира Эсфирь) (Фира, Эсфирь) Вольфовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
10.07.1922
Печерский ЗАГС г. Киева
Рождение ребёнка
14.08.1923
Дочь: Беляева Мария
Отец ребёнка: Поземук Семен (Зельман) Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Поземук Семен (Зельман) Яковлевич
Смерть
Неизвестно