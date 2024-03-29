Поземук (Гуревич) Эстер (Фира Эсфирь) (Фира, Эсфирь) Вольфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоземук (Гуревич) Эстер (Фира Эсфирь) (Фира, Эсфирь) Вольфовна

Поземук (Гуревич) Эстер (Фира Эсфирь) (Фира, Эсфирь) Вольфовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

1923 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.07.1922

Муж: Поземук Семен (Зельман) Яковлевич

Печерский ЗАГС г. Киева
Рождение ребёнка
14.08.1923

Дочь: Беляева Мария

Отец ребёнка: Поземук Семен (Зельман) Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поземук Семен (Зельман) Яковлевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close