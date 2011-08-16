Воеводина Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воеводина Анастасия

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Место рождения

Россия, г Санкт-Петербург, г Сестрорецк

Дата рождения

18.05.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1982 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, г Санкт-Петербург, г Сестрорецк
Рождение ребёнка
16.08.2011

Дочь: Дарья Сергеевна

Отец ребёнка: Воеводин Сергей Александрович

Россия, г Санкт-Петербург, г Сестрорецк
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воеводин Сергей Александрович

Россия, г Санкт-Петербург
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