Воеводина Анастасия
Место рожденияРоссия, г Санкт-Петербург, г Сестрорецк
Дата рождения18.05.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, г Санкт-Петербург, г Сестрорецк
Рождение ребёнка
16.08.2011
Дочь: Дарья Сергеевна
Отец ребёнка: Воеводин Сергей Александрович
Россия, г Санкт-Петербург, г Сестрорецк
Бракосочетание
Неизвестно
Россия, г Санкт-Петербург