Юрченко Алексей Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрченко Алексей Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Юрченко Светлана Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юрченко Светлана Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Посникова Светлана Алексеевна

Мать ребёнка: Юрченко Светлана Николаевна

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Смерть
Неизвестно
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