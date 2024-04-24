Арефьева Наталия Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арефьева Наталия Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1853

Дата смерти

10.11.1905

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1858 г.р.

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1882

Сын: Арефьев Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Арефьев Дмитрий Иванов

https://metriki.gaso-ural.ru/show/images/830290/
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арефьев Дмитрий Иванов

Смерть
10.11.1905
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Ф.6, О.9, Д.1641, стр. 367 52 года https://metriki.gaso-ural.ru/show/images/1211752
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