Арефьева Наталия Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1853
Дата смерти10.11.1905
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.03.1882
Отец ребёнка: Арефьев Дмитрий Иванов
https://metriki.gaso-ural.ru/show/images/830290/
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.11.1905
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Ф.6, О.9, Д.1641, стр. 367 52 года https://metriki.gaso-ural.ru/show/images/1211752