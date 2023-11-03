Махлай Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Махлай Анна Ивановна
Отец ребёнка: Махлай Иван Петрович
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Махлай Иван Петрович
Рождение ребёнка
?.08.1907
Отец ребёнка: Махлай Иван Петрович
Рождение ребёнка
14.03.1909
Отец ребёнка: Махлай Иван Петрович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Махлай Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Махлай Иван Петрович
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Махлай Иван Петрович
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Махлай Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Махлай Иван Петрович
Смерть
Неизвестно