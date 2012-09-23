Грачёв Павел Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грачёв Павел Сергеевич

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Место рождения

Рвы, город Тула, Тульская область

Дата рождения

01.01.1948

Дата смерти

23.09.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рвы, город Тула, Тульская область
Место жительства
С 1948
Рвы, город Тула, Тульская область
Место жительства
С 1948
Красногорск, Красногорск, Московская область
Место жительства
С 1965
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Место жительства
С 1969 по 1971
г. Каунас, Литовская ССР
Место жительства
С 1971 по 1975
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Место жительства
С 1978 по 1981
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1981
Афганистан
Место жительства
С 1983
г. Каунас, Литовская ССР
Смерть
23.09.2012
Красногорск, Красногорск, Московская область
Место жительства
По 2012
Москва, город федерального значения Москва
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