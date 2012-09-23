Грачёв Павел Сергеевич
Место рождения
Дата рождения01.01.1948
Дата смерти23.09.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1948
Место жительства
С 1948
Место жительства
С 1965
Место жительства
С 1969 по 1971
г. Каунас, Литовская ССР
Место жительства
С 1971 по 1975
Место жительства
С 1978 по 1981
Место жительства
С 1981
Афганистан
Место жительства
С 1983
г. Каунас, Литовская ССР
Смерть
23.09.2012
Место жительства
По 2012