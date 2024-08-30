Мишкин Михаил Кондратьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мишкин Кондрат Данилович
Мать: не указана
Место жительства
30.06.1910
указан свидетелем на свадьбе. ГАКО Ф.Ф-33 Оп.6 Д.26 35 18 30 6 1910 Шатенков Кирилл Захарович 20 Нехочи 1 1890 Мишкина Матрона Ивановна 17 Нехочи 1 1893 Нехочи крестьянин Канаев Григорий Егорович ... Показать все
Смерть
Неизвестно