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Мишкин Михаил Кондратьевич

Место рождения

Нехочи, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1838 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мишкин Кондрат Данилович

Мать: не указана

Нехочи, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
30.06.1910
Нехочи, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
указан свидетелем на свадьбе. ГАКО Ф.Ф-33 Оп.6 Д.26 35 18 30 6 1910 Шатенков Кирилл Захарович 20 Нехочи 1 1890 Мишкина Матрона Ивановна 17 Нехочи 1 1893 Нехочи крестьянин Канаев Григорий Егорович ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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