Кошкин Василий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкин Василий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1967

Сын: Кошкин Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Кошкина Зоя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кошкина Валентина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошкин Александр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошкин Петр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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