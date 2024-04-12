Халезов Василий Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
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Смерть
Неизвестно