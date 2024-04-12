Халезов Василий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халезов Василий Николаевич

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Место рождения

Скрябино, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Скрябино, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
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Смерть
Неизвестно
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