Семенов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеменов Петр

Семенов Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1965 и 1966

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1925 и 1929

Дочь: Воронина Римма Петровна

Мать ребёнка: Семенова Евдокия Александровна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Семенов Гриша(?)

Мать ребёнка: Семенова Евдокия Александровна

Смерть
Между 1965 и 1966
Похороны
Неизвестно
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