Семенов Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1965 и 1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1925 и 1929
Дочь: Воронина Римма Петровна
Мать ребёнка: Семенова Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Семенов Гриша(?)
Мать ребёнка: Семенова Евдокия Александровна
Смерть
Между 1965 и 1966
Похороны
Неизвестно