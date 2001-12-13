Середин Эдуард Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Середин Эдуард Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.2001

Дата смерти

13.02.2019

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.2001

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Смерть
13.02.2019
п. Овощной Азовский р-он Рост обл.
Причина смерти: ДТП
Похороны
Неизвестно
Ростов, Северное кладбище, вместе со своей бабушкой
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