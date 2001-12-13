Середин Эдуард Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.2001
Дата смерти13.02.2019
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.2001
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Смерть
13.02.2019
п. Овощной Азовский р-он Рост обл.
Причина смерти: ДТП
Похороны
Неизвестно
Ростов, Северное кладбище, вместе со своей бабушкой