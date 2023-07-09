Тимченко Иван Андриянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1963
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Тимченко Андриян Никитич
Мать: Тимченко Дарья Семеновна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Тимченко Глафира Ивановна
Мать ребёнка: Тимченко Анна Павловна
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Тимченко Анна Павловна
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Тимченко Анна Павловна
Рождение ребёнка
15.07.1926
Сын: Тимченко Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Тимченко Анна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тимченко Анна Павловна
Смерть
1963