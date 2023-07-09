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Тимченко Иван Андриянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1963

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Тимченко Андриян Никитич

Мать: Тимченко Дарья Семеновна

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Тимченко Глафира Ивановна

Мать ребёнка: Тимченко Анна Павловна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Тимченко Игорь Иванович

Мать ребёнка: Тимченко Анна Павловна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Тимченко Борис Иванович

Мать ребёнка: Тимченко Анна Павловна

Рождение ребёнка
15.07.1926

Сын: Тимченко Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Тимченко Анна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимченко Анна Павловна

Смерть
1963
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