Янов Харитон Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смерти09.07.1904
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Янов Иван Емельянов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Янова Устинья Феодорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Янова Устинья Феодорова
Рождение ребёнка
15.11.1885
Дочь: Семенова (Янова) Степанида Харитоновна
Мать ребёнка: Янова Устинья Феодорова
Рождение ребёнка
02.07.1888
Дочь: Янова Евдокия Харитоновна
Мать ребёнка: Янова Устинья Феодорова
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Янова Устинья Феодорова
Рождение ребёнка
17.03.1896
Дочь: Янова Александра Харитонова
Мать ребёнка: Янова Устинья Феодорова
Смерть
09.07.1904