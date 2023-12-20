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Янов Харитон Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

09.07.1904

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Янов Иван Емельянов

Мать: Янова Степанида Стефановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Янов Алексей Харитонов

Мать ребёнка: Янова Устинья Феодорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Янова Устинья Феодорова

Рождение ребёнка
15.11.1885

Дочь: Семенова (Янова) Степанида Харитоновна

Мать ребёнка: Янова Устинья Феодорова

Рождение ребёнка
02.07.1888

Дочь: Янова Евдокия Харитоновна

Мать ребёнка: Янова Устинья Феодорова

Рождение ребёнка
1891

Сын: Янов Семен Харитонович

Мать ребёнка: Янова Устинья Феодорова

Рождение ребёнка
17.03.1896

Дочь: Янова Александра Харитонова

Мать ребёнка: Янова Устинья Феодорова

Смерть
09.07.1904

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