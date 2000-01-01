Крюкова Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крюкова Татьяна Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1981

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1981

Отец: Крюков Владимир Степанович

Мать: Крюкова Татьяна Отчество

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