Караштина (Цаплинова) Елизавета Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1939
Дата смерти21.07.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1939
Рождение ребёнка
04.07.1961
Дочь: Медунова Енафа Николаевна
Отец ребёнка: Караштин Николай Иванович
Рождение ребёнка
02.10.1964
Рождение ребёнка
13.10.1966
Рождение ребёнка
10.11.1970
Рождение ребёнка
27.03.1973
Дочь: Марина Николаевна
Отец ребёнка: Караштин Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.07.1991