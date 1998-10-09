Караштина (Цаплинова) Елизавета Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Караштина (Цаплинова) Елизавета Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1939

Дата смерти

21.07.1991

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1904 г.р.

Муж

1940 г.р.

Дети

1961 г.р.
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1973 г.р.

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1939

Отец: Цаплинов Василий Васильевич

Мать: Цаплинова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
04.07.1961

Дочь: Медунова Енафа Николаевна

Отец ребёнка: Караштин Николай Иванович

Рождение ребёнка
02.10.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Караштин Николай Иванович

Рождение ребёнка
13.10.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Караштин Николай Иванович

Рождение ребёнка
10.11.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Караштин Николай Иванович

Рождение ребёнка
27.03.1973

Дочь: Марина Николаевна

Отец ребёнка: Караштин Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Караштин Николай Иванович

Смерть
21.07.1991
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