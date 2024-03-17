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Назаренко Павел Терентьевич

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Место рождения

Георгиевская, Георгиевский, Ставропольский край

Дата рождения

12.06.1925

Дата смерти

06.08.1991

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1881 г.р.

Жена

1937 г.р.
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Дети

1954 г.р.
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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1925

Отец: Назаренко Терентий Гаврилович

Мать: Назаренко Дарья Михайловна

Георгиевская, Георгиевский, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.04.1954

Сын: Назаренко Павел Павлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Бракосочетание
14.10.1956

Жена: Назаренко (Федоренко) Зинаида Михайловна

Рождение ребёнка
19.06.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Назаренко (Федоренко) Зинаида Михайловна

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
25.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Назаренко (Федоренко) Зинаида Михайловна

Развод
1964

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
06.08.1991
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика

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