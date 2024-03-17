Назаренко Павел Терентьевич
Место рождения
Дата рождения12.06.1925
Дата смерти06.08.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1925
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.04.1954
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
14.10.1956
Рождение ребёнка
19.06.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Назаренко (Федоренко) Зинаида Михайловна
Рождение ребёнка
25.09.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Назаренко (Федоренко) Зинаида Михайловна
Развод
1964
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
06.08.1991