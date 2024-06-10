Василий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1747
Дата смерти1815
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1747
Отец: Андрей Феодосьевич
Мать: Наталья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афимья Анисимовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1777 ст.
Дочь: Алена Васильевна
Мать ребёнка: Афимья Анисимовна
Упоминание
18.09.1811
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Смерть
1815
Упоминание
14.03.1816 ст.
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