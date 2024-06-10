Василий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1747

Дата смерти

1815

Пол

Мужской

Отец

Мать

Вычислено 1722 г.р.

Жена

Дети

Вычислено 1777 г.р.

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1747

Отец: Андрей Феодосьевич

Мать: Наталья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афимья Анисимовна

Рождение ребёнка
Вычислено 1777 ст.

Дочь: Алена Васильевна

Мать ребёнка: Афимья Анисимовна

Сорочинка, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Упоминание
18.09.1811
Сорочинка, Щекинский муниципальный район, Тульская область
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Смерть
1815
Сорочинка, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Упоминание
14.03.1816 ст.
Сорочинка, Щекинский муниципальный район, Тульская область
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