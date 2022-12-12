Барильотти (Дувина) Марьяна Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барильотти (Дувина) Марьяна Евгеньевна

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Место рождения

Харьков, Харківська область

Дата рождения

1875

Дата смерти

1954

Пол

Женский

Добавил:

ЯА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Харьков, Харківська область
Бракосочетание
Около 1899

Муж: Барильотти Николай Николаевич

Рождение ребёнка
03.02.1900

Сын: Барильотти Федор Николаевич

Отец ребёнка: Барильотти Николай Николаевич

Рождение ребёнка
?.07.1903

Сын: Дувин Владимир Александрович

Отец ребёнка: Барильотти Николай Николаевич

Харьков, Харківська область
Николай и Марьяна были не венчаны, поэтому их детей крестил сначала брат Николая Михаил, а после его смерти племянник Николая Александр, поэтому у Владимира отчество Александрович.
Смерть
1954
Шепетовка, Хмельницька область
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