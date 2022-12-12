Барильотти (Дувина) Марьяна Евгеньевна
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смерти1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1899
Рождение ребёнка
03.02.1900
Сын: Барильотти Федор Николаевич
Отец ребёнка: Барильотти Николай Николаевич
Рождение ребёнка
?.07.1903
Сын: Дувин Владимир Александрович
Отец ребёнка: Барильотти Николай Николаевич
Николай и Марьяна были не венчаны, поэтому их детей крестил сначала брат Николая Михаил, а после его смерти племянник Николая Александр, поэтому у Владимира отчество Александрович.
Смерть
1954
Шепетовка, Хмельницька область