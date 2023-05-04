Вычужанин Александр
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вычужанин ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вычужанин Василий Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1897
Сын: Вычужанин Григорий Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1912
Сын: Вычужанин Алексей Александрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно