Вычужанин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вычужанин Александр

Место рождения

Мигна, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вычужанин ?

Мать: не указана

Мигна, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вычужанин Василий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Мигна, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1897

Сын: Вычужанин Григорий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Мигна, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1912

Сын: Вычужанин Алексей Александрович

Мать ребёнка: не указана

Мигна, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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