Смехнова (Кузмина) Матрена Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смехнова (Кузмина) Матрена Анисимовна

Место рождения

Завальское, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Кузмин Анисим

Мать: не указана

Завальское, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Смехнов Антон Петрович

Отец ребёнка: Смехнов Петр Дементьевич

Завальское, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Смехнов Иван Петрович

Отец ребёнка: Смехнов Петр Дементьевич

Завальское, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Смехнов Иван Петрович

Отец ребёнка: Смехнов Петр Дементьевич

Завальское, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Дарья Петровна

Отец ребёнка: Смехнов Петр Дементьевич

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Широкая Устьнья Петровна

Отец ребёнка: Смехнов Петр Дементьевич

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Титова Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Смехнов Петр Дементьевич

Завальское, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
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