Смехнова (Кузмина) Матрена Анисимовна
Место рождения
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Кузмин Анисим
Рождение ребёнка
1753
Отец ребёнка: Смехнов Петр Дементьевич
Рождение ребёнка
1757
Отец ребёнка: Смехнов Петр Дементьевич
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: Смехнов Петр Дементьевич
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Дарья Петровна
Отец ребёнка: Смехнов Петр Дементьевич
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Широкая Устьнья Петровна
Отец ребёнка: Смехнов Петр Дементьевич
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Титова Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Смехнов Петр Дементьевич
Смерть
Неизвестно