Подковырова Аграфена Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1838 и 1844
Сын: Подковыров Петр
Отец ребёнка: Подковыров Иван
Рождение ребёнка
08.01.1846
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Подковыров Иван
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Афимья
Отец ребёнка: Подковыров Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Подковыров Иван
Смерть
Неизвестно