Подковырова Аграфена Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подковырова Аграфена Гаврилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1819 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1838 и 1844

Сын: Подковыров Петр

Отец ребёнка: Подковыров Иван

Титовка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
08.01.1846

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Подковыров Иван

Титовка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Афимья

Отец ребёнка: Подковыров Иван

Титовка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подковыров Иван

Смерть
Неизвестно
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