Судаченкова Васса Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Судаченкова Васса Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Судаченков Георгий

Отец ребёнка: Судаченков Никифор

Беломутово, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
01.11.1906

Дочь: Параскева

Отец ребёнка: Судаченков Никифор

Беломутово, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
21.03.1908

Сын: Судаченков Василий

Отец ребёнка: Судаченков Никифор

Беломутово, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
10.06.1912

Сын: Судаченков Павел

Отец ребёнка: Судаченков Никифор

Беломутово, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Судаченков (судоченко) Егор Никифорович

Отец ребёнка: Судаченков Никифор

Беломутово, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Судаченков Никифор

Смерть
Неизвестно
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