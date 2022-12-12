Судаченкова Васса Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1894
Сын: Судаченков Георгий
Отец ребёнка: Судаченков Никифор
Рождение ребёнка
01.11.1906
Дочь: Параскева
Отец ребёнка: Судаченков Никифор
Рождение ребёнка
21.03.1908
Сын: Судаченков Василий
Отец ребёнка: Судаченков Никифор
Рождение ребёнка
10.06.1912
Сын: Судаченков Павел
Отец ребёнка: Судаченков Никифор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Судаченков (судоченко) Егор Никифорович
Отец ребёнка: Судаченков Никифор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Судаченков Никифор
Смерть
Неизвестно