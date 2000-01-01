Шкляева Валентина Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Воронцов Кирилл Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шкляев Вениамин Анатольевич
Отец ребёнка: Шкляев Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Анатольевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ангелина Анатольевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алевтина Анатольевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шкляев Анатолий