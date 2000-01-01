Шкляева Валентина Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкляева Валентина Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воронцов Кирилл Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шкляев Вениамин Анатольевич

Отец ребёнка: Шкляев Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Анатольевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ангелина Анатольевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алевтина Анатольевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шкляев Анатолий

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