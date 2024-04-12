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Щепалов Владимир Николаевич

Место рождения

Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

07.12.1951

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1951

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
06.10.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Место жительства
Неизвестно
Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно
Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
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