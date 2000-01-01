Барахоев Кирсан Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Барахоев Роман
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.09.1911
Сын: Барахоев Михаил Кирсанович
Мать ребёнка: Барахоева Аксинья Сергеевна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Барахоев Спиридон Кирсанович
Мать ребёнка: Барахоева Аксинья Сергеевна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Мария Кирсановна
Мать ребёнка: Барахоева Аксинья Сергеевна
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Елизавета Кирсановна
Мать ребёнка: Барахоева Аксинья Сергеевна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Барахоев Григорий Кирсанович
Мать ребёнка: Барахоева Аксинья Сергеевна