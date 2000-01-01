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Барахоев Кирсан Романович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Барахоев Роман

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.09.1911

Сын: Барахоев Михаил Кирсанович

Мать ребёнка: Барахоева Аксинья Сергеевна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Барахоев Спиридон Кирсанович

Мать ребёнка: Барахоева Аксинья Сергеевна

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Мария Кирсановна

Мать ребёнка: Барахоева Аксинья Сергеевна

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Елизавета Кирсановна

Мать ребёнка: Барахоева Аксинья Сергеевна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Барахоев Григорий Кирсанович

Мать ребёнка: Барахоева Аксинья Сергеевна

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