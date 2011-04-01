Заварский Владимир Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1928
Дата смерти01.04.2011
ПолМужской
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1928
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Заварская Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заварская Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Соколова Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
02.01.1962
Дочь: Заварская Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Соколова Лидия Ивановна
Смерть
01.04.2011