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Заварский Владимир Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1928

Дата смерти

01.04.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1928

Отец: Заварский Сергей Иванович

Мать: Шухина Елизавета Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заварская Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заварская Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Соколова Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
02.01.1962

Дочь: Заварская Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Соколова Лидия Ивановна

Смерть
01.04.2011

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