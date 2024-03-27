Султаев Габделвакиль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСултаев Габделвакиль

Султаев Габделвакиль

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Султаев Абдулхалик

Мать: Махуфваза

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
02.09.1889

Сын: Вакилов Габделбари

Мать ребёнка: Ахылкамал Сайфулла Кызы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
18.07.1892

Сын: Вакилов Габделгани

Мать ребёнка: Ахылкамал Сайфулла Кызы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
25.07.1900

Сын: Вакилов Габделхафиз

Мать ребёнка: Ахылкамал Сайфулла Кызы

д.Малые Ширданы Ширданскую волость Свияжского уезда Казанской губерни
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хаеркамал Ярулла Кызы

Образование
Неизвестно
Кличка «Пряжка», Карабай, дом №53 по схеме деревни Малых Ширдан 1940 года
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close