Султаев Габделвакиль
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Султаев Абдулхалик
Мать: Махуфваза
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
02.09.1889
Сын: Вакилов Габделбари
Мать ребёнка: Ахылкамал Сайфулла Кызы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
18.07.1892
Сын: Вакилов Габделгани
Мать ребёнка: Ахылкамал Сайфулла Кызы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
25.07.1900
Сын: Вакилов Габделхафиз
Мать ребёнка: Ахылкамал Сайфулла Кызы
д.Малые Ширданы Ширданскую волость Свияжского уезда Казанской губерни
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хаеркамал Ярулла Кызы
Образование
Неизвестно
Кличка «Пряжка», Карабай, дом №53 по схеме деревни Малых Ширдан 1940 года
Смерть
Неизвестно