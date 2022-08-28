Канев Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.12.1980
Сын: Канев Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Антонида Андреевна
Рождение ребёнка
31.05.1982
Дочь: Канева Анна Владимировна
Мать ребёнка: Антонида Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Антонида Андреевна