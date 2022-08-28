Канев Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канев Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

19 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.12.1980

Сын: Канев Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Антонида Андреевна

Рождение ребёнка
31.05.1982

Дочь: Канева Анна Владимировна

Мать ребёнка: Антонида Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антонида Андреевна

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