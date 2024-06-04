Ксенофонтова (Кадачикова) Прасковья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксенофонтова (Кадачикова) Прасковья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.01.1902

Муж: Ксенофонтов Роман Васильевич

Рождение ребёнка
14.10.1902

Дочь: Ксенофонтова Прасковья Романовна

Отец ребёнка: Ксенофонтов Роман Васильевич

Рождение ребёнка
07.08.1907

Сын: Ксенофонтов Никита Романович

Отец ребёнка: Ксенофонтов Роман Васильевич

Рождение ребёнка
27.11.1909

Сын: Ксенофонтов Андрей Романович

Отец ребёнка: Ксенофонтов Роман Васильевич

Смерть
Неизвестно

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