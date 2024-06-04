Ксенофонтова (Кадачикова) Прасковья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.01.1902
Рождение ребёнка
14.10.1902
Дочь: Ксенофонтова Прасковья Романовна
Отец ребёнка: Ксенофонтов Роман Васильевич
Рождение ребёнка
07.08.1907
Сын: Ксенофонтов Никита Романович
Отец ребёнка: Ксенофонтов Роман Васильевич
Рождение ребёнка
27.11.1909
Сын: Ксенофонтов Андрей Романович
Отец ребёнка: Ксенофонтов Роман Васильевич
Смерть
Неизвестно