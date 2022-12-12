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Игнат Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1747 г.р.

Мать

Около 1741 г.р.

Жена

Около 1769 г.р.

Дети

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770 ст.

Отец: Афанасий Васильевич

Мать: Акилина Панфёровна

Рождение ребёнка
1799 ст.

Сын: Емельян Игнатович (Игнатьевич)

Мать ребёнка: Мария Семёновна

Глотаево, Домодедово, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Семёновна

Смерть
Неизвестно
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