Игнат Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770 ст.
Отец: Афанасий Васильевич
Мать: Акилина Панфёровна
Рождение ребёнка
1799 ст.
Сын: Емельян Игнатович (Игнатьевич)
Мать ребёнка: Мария Семёновна
Глотаево, Домодедово, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Семёновна
Смерть
Неизвестно