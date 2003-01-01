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Dworkin William
Dworkin William
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1927
Дата смерти
2003
Пол
Мужской
Отец
Dworkin Samuel
1886 г.р.
Мать
Nirkind (Nirkind) Rose
1902 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец:
Dworkin Samuel
Мать:
Nirkind Rose
Смерть
2003
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