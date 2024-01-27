Шереметова Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шереметова Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ? Геннадьевна

Отец ребёнка: Шереметов Генадий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ? Геннадьевич

Отец ребёнка: Шереметов Генадий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ? Геннадьевич

Отец ребёнка: Шереметов Генадий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шереметов Генадий Михайлович

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