Копищик Захарий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Копищик Лариса Захарьевна
Мать ребёнка: Варивода Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копищик Михаил Захарьевич
Мать ребёнка: Варивода Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копищик Николай Захарьевич
Мать ребёнка: Варивода Мария Николаевна
Смерть
Неизвестно