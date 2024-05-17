Авксентий Нефедович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиПосле 1799
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Нефед
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Федоровна
Рождение ребёнка
1761
Сын: Родион Аксентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1771
Дочь: Пелагея Аксеновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Васса Аксеновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1782
Сын: Иван Аксенович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1799