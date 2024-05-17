Авксентий Нефедович 1725 — найти родственников по фамилии на Familio
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Авксентий Нефедович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

После 1799

Пол

Мужской

Отец

До 1708 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1757 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Нефед

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Федоровна

Рождение ребёнка
1761

Сын: Родион Аксентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1771

Дочь: Пелагея Аксеновна

Мать ребёнка: не указана

Васьково, Перкумская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Васса Аксеновна

Мать ребёнка: не указана

Васьково, Перкумская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
1782

Сын: Иван Аксенович

Мать ребёнка: не указана

Васьково, Перкумская волость, Белозерский уезд
Смерть
После 1799
Васьково, Перкумская волость, Белозерский уезд

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