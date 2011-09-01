Мукалин Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мукалин Юрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.09.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
Смерть
01.09.2011
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