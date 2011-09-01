Мукалин Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.09.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
Смерть
01.09.2011