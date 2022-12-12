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Соловьев Стефан Моисеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1854

Отец: Соловьев Моисей Андреевич

Мать: Соловьева Авдотья Семеновна

Рождение ребёнка
1875 ст.

Сын: Соловьев Иоанн Степанов

Мать ребёнка: Соловьева Мавра Косьмина

Рождение ребёнка
1876 ст.

Сын: Соловьев Поликарп Степанов

Мать ребёнка: Соловьева Мавра Косьмина

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1888 ст.

Сын: Соловьев Георгий Степанов

Мать ребёнка: Соловьева Мавра Косьмина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева Мавра Косьмина

Смерть
Неизвестно
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