Соловьев Стефан Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1854
Рождение ребёнка
1875 ст.
Мать ребёнка: Соловьева Мавра Косьмина
Рождение ребёнка
1876 ст.
Сын: Соловьев Поликарп Степанов
Мать ребёнка: Соловьева Мавра Косьмина
Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1888 ст.
Сын: Соловьев Георгий Степанов
Мать ребёнка: Соловьева Мавра Косьмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соловьева Мавра Косьмина
Смерть
Неизвестно