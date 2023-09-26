Ярошенко Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.09.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ярошенко Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ярошенко Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Ярошенко Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ярошенко Николай Николаевич
Отец ребёнка: Ярошенко Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ярошенко Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ярошенко Александр Николаевич
Отец ребёнка: Ярошенко Николай
Смерть
Неизвестно