Ярошенко Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярошенко Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.09.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ярошенко Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ярошенко Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Ярошенко Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярошенко Николай Николаевич

Отец ребёнка: Ярошенко Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярошенко Олег Николаевич

Отец ребёнка: Ярошенко Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярошенко Александр Николаевич

Отец ребёнка: Ярошенко Николай

Смерть
Неизвестно
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