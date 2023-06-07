Gurba Vladimir — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Gurba Vladimir

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1951

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1951

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Gurba Ekaterina

Рождение ребёнка
30.09.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2000
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