Gurba Vladimir
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1951
Дата смерти2000
ПолМужской
Отец
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1951
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Gurba Ekaterina
Рождение ребёнка
30.09.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2000