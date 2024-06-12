Куклин Михаил Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Яков Григорьевич
Мать: Агриппина Савельевна
Из Кадниковских мещан.
Бракосочетание
1804
Рождение ребёнка
1805
Сын: Куклин Николай Михайлович
Мать ребёнка: Куклина Мариамна Алексеевна
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Куклина Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Куклина Мариамна Алексеевна
Из Кадниковских мещан.
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Куклина Мариамна Алексеевна
Смерть
Неизвестно