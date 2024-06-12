Куклин Михаил Яковлевич 1778 — найти родственников по фамилии на Familio
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Куклин Михаил Яковлевич

Место рождения

Ростовка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Яков Григорьевич

Мать: Агриппина Савельевна

Ростовка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Из Кадниковских мещан.
Бракосочетание
1804

Жена: Куклина Мариамна Алексеевна

Ростовка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Куклин Николай Михайлович

Мать ребёнка: Куклина Мариамна Алексеевна

Ростовка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Куклина Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Куклина Мариамна Алексеевна

Ростовка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Из Кадниковских мещан.
Рождение ребёнка
1824

Сын: Куклин Федор Михайлович

Мать ребёнка: Куклина Мариамна Алексеевна

Ростовка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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