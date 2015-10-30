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Егошин Александр Александрович

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Место рождения

с.Артамоново Сузунский р-н НСО

Дата рождения

17.03.1956

Дата смерти

30.10.2015

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1959 г.р.

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1956

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егошина (Сафиулина) Роза Хайдаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егошин Андрей Александрович

Мать ребёнка: Егошина (Сафиулина) Роза Хайдаровна

Смерть
30.10.2015

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