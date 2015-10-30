Егошин Александр Александрович
Место рожденияс.Артамоново Сузунский р-н НСО
Дата рождения17.03.1956
Дата смерти30.10.2015
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1956
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егошин Андрей Александрович
Мать ребёнка: Егошина (Сафиулина) Роза Хайдаровна
Смерть
30.10.2015