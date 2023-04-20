Перушев Дмитрий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перушев Дмитрий Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.2010

Дочь: Перушева Кристина Дмитриевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.12.2015

Дочь: Перушева Ариана Дмитриевна

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Бракосочетание
Неизвестно

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