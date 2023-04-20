Перушев Дмитрий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.11.2010
Дочь: Перушева Кристина Дмитриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.12.2015
Дочь: Перушева Ариана Дмитриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности